Поправить шаблон компонента ARTIO Booking на Joomla. Более подробное т.з. во вложении.
Drupal 7. Таксономия, views фильтр
rpufa.ru/kategoriya/neytralnoe-oborudovanie
Это термин таксономии. На этой странице есть расширенный фильтр. Но если мы выберем поиск по
производителю, он будет искать любые товары, а не только конкретного
нейтрального оборудования.
И дополнительно сюда http://rpufa.ru/proizvoditel/alto-shaam связанные товары надо вывести.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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