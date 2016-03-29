Drupal 7. Таксономия, views фильтр

$13
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Завершен1 заявка119 просмотров

rpufa.ru/kategoriya/neytralnoe-oborudovanie 

Это термин таксономии. На этой странице есть расширенный фильтр. Но если мы выберем поиск по

производителю, он будет искать любые товары, а не только конкретного

нейтрального оборудования. 

И дополнительно сюда http://rpufa.ru/proizvoditel/alto-shaam связанные товары надо вывести.

Drupal
9 лет назад
ufalabcom
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11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$13
1 день
Все сделано хорошо
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osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад