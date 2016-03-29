Drupal 7. Таксономия, views фильтр

rpufa.ru/kategoriya/neytralnoe-oborudovanie

Это термин таксономии. На этой странице есть расширенный фильтр. Но если мы выберем поиск по

производителю, он будет искать любые товары, а не только конкретного

нейтрального оборудования.

И дополнительно сюда http://rpufa.ru/proizvoditel/alto-shaam связанные товары надо вывести.