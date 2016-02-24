Нужен программист Wordpress для выполнения SEO ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки99 просмотров

Добрый день,

Нужен программист Wordpress для выполнения SEO ТЗ (в прикрепленном файле).

Например, сделать редиректы, создать sitemap, и другое.

Прошу писать предлагаемую цену и сроки.

WordPress
9 лет назад
khavroniuk
Андрей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров