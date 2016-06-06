Здравствуйте, есть купленный скрипт с с оплатой http://cssmoney.ru/item/3. Нужно написать в моей система аналогичный раздел оплаты(Прием платежей Webmoney,QIWI,Yandex) и подключить на мой сайт , сайт куда переносить написан на фреймворке laravel. На чем ...
Сервис активной рекламы
Требуется исполнитель для создания сервиса рекламы.
Основной функционал:
- Регистрация/авторизация/восстановление пароля;
- Зачисление и вывод средств из системы;
- Добавление сайтов на рекламу с модерацией в админке;
- Ведение статистики просмотров сайтов;
- Добавление баннеров для рекламы с модерацией в админке;
- Ведение статистики переходов по каждому баннеру и учет кол-ва показов;
- Реферальная система 3-х уровневая;
- VIP статус (доп. приемущества за отдельную плату).
Пожалуйста указывайте примерную стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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