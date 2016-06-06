Сервис активной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки127 просмотров

Требуется исполнитель для создания сервиса рекламы.

Основной функционал:

  • Регистрация/авторизация/восстановление пароля;
  • Зачисление и вывод средств из системы;
  • Добавление сайтов на рекламу с модерацией в админке;
  • Ведение статистики просмотров сайтов;
  • Добавление баннеров для рекламы с модерацией в админке;
  • Ведение статистики переходов по каждому баннеру и учет кол-ва показов;
  • Реферальная система 3-х уровневая;
  • VIP статус (доп. приемущества за отдельную плату).
Подробное ТЗ в личной переписке.

Пожалуйста указывайте примерную стоимость и сроки.

9 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$360
46 дней
Спасибо, Максиму за отличную работу. Очень доволен исполнителем! Надеюсь - будем сотрудничать и дальше!
Сотрудничеством доволен. Интересный проект, всегда на связи. Рекомендую и буду рад поработать еще!

Заявки фрилансеров

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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