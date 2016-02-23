Куплю лендинг готовый адаптивный (Корректно отображается на ПК, Ipad, мобильные телефоны) Тематика: универсальная Предлагайте лендинг и стоимость?
Объединение баз из Яндекс карт и 2gis
Даны базы из Яндекс карт и 2gis по 3 городам.
Нужен небольшой скрипт, который "объединит" обе базы в одну и выкинет дубли (это можно сделать на основе сопоставления адресам GPS-координат и если будут совпадать названия и GPS-координаты, то выбрасывать)
https://drive.google.com/folderview?id=0B-KFBc8K2Wk0dVctMF9FUm54XzQ&usp=sharing
Бюджет - 500руб
Заявки фрилансеров
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