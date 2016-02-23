Объединение баз из Яндекс карт и 2gis

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Даны базы из Яндекс карт и 2gis по 3 городам. 

Нужен небольшой скрипт, который "объединит" обе базы в одну и выкинет дубли (это можно сделать на основе сопоставления адресам GPS-координат и если будут совпадать названия и GPS-координаты, то выбрасывать)

https://drive.google.com/folderview?id=0B-KFBc8K2Wk0dVctMF9FUm54XzQ&usp=sharing

Бюджет - 500руб

9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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