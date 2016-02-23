Правки с продолжением

Есть сайт на Wordpress, нужно разобраться там с картой сайта – убрать из нее лишнее и вывести в меню недостающие страницы.

Также есть HTML-сайт, нужно там поправить кое-что по контенту – заменить изображения и добавить новые блоки.

Как сделаете – напишу еще задания по Joomla и Drupal, немного правок по функциям и по CSS.