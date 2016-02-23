Правки с продолжением

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Закрыт8 заявок144 просмотра

Есть сайт на Wordpress, нужно разобраться там с картой сайта – убрать из нее лишнее и вывести в меню недостающие страницы. 

Также есть HTML-сайт, нужно там поправить кое-что по контенту – заменить изображения и добавить новые блоки. 

Как сделаете – напишу еще задания по Joomla и Drupal, немного правок по функциям и по CSS.

CSSDrupalHTMLJoomlaWordPress
9 лет назад
smirnoff83
Смирнов 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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