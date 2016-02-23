Доработать страницу сайта.

Добрый день.

На этой странице http://doctorclinica.ru/v-pomoshh-patsientu/ ответы на вопрос спрятаны под "спойлер" с иконкой "плюс". Нужно сделать тоже самое на этой странице: http://doctorclinica.ru/pricing-tables/ То есть нужно чтобы заголовки услуг типа "ДИАГНОСТИКА" были спрятаны под спойлер и при нажатии на заголовок, выпадал прайс данной категории.

Если нужны уточнения, пишите в личку.