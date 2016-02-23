Не работает звуковое оповещение на индикаторе

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Не работает звуковое оповещение на индикаторе "!vertex_mod_3.01 alerts + arrows.mq4", необходимо исправить!

9 лет назад
srqs
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