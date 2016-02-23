Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого ...
Выгрузка данных в файл *xls
Необходимо выгрузить данные из БД в шаблон xls файла с макросами и сводными таблицами, и сохранить (при этом макросы должны оставаться рабочими и сводные таблицы тоже). Реализация на PHP не подходит, PHPExel требовательный к ресурсам сервера и не хватает оперативной памяти для того, чтобы прочитать шаблон xls для дальнейшей работы с ним.
Задача специфическая, поэтому прошу откликаться только тех, кто имел с этим дело. Файл предоставлю по требованию.
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