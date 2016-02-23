Выгрузка данных в файл *xls

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Необходимо выгрузить данные из БД в шаблон xls файла с макросами и сводными таблицами,  и сохранить (при этом макросы должны оставаться рабочими и сводные таблицы тоже). Реализация на PHP не подходит, PHPExel требовательный к ресурсам сервера и не хватает оперативной памяти для того, чтобы прочитать шаблон xls для дальнейшей работы с ним.

Задача специфическая, поэтому прошу откликаться только тех, кто имел с этим дело. Файл предоставлю по требованию.

PHP
9 лет назад
Dmitriy_Suslov
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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