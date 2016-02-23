WP запретить добавление записи незарегистрированным пользователям

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Закрыт3 заявки108 просмотров

Сайт на wordpress, доска объявлений.

Установлена доработка авторегистрации, при заполнении emailа.

Но есть баг, если пользователь не зарегистрировался, то он может добавить объявление.

Об. добавится в базу, а автор не будет отображаться.

Нужно это исправить.

WordPress
9 лет назад
vcevmecte
Иван 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$15
1 день
Все сделано очень быстро и профессионально. Советую.
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад