Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого ...
WP запретить добавление записи незарегистрированным пользователям
Сайт на wordpress, доска объявлений.
Установлена доработка авторегистрации, при заполнении emailа.
Но есть баг, если пользователь не зарегистрировался, то он может добавить объявление.
Об. добавится в базу, а автор не будет отображаться.
Нужно это исправить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт туристической компании. Задача: Нужно прикрепить Календарь к карточкам товара. Если места есть свободны - значит тур доступен к продажи, если места заняты, то система скажет "Мест нет" и предложит ближайшие ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать сквозной фильтр на сайте. Сайт создан на основе CMS Joomla. Пример фильтра http://cupcake.com.ua/shop/?orderby= Функционал такого фильтра: Есть набор чекбоксов при чеке на один из них отображаются товары которые относятся к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Joomla! 2.5.11 Нужно: 1. Изменить меню 2. Добавить в меню раздел Блоги 3. Сделать возможным контролировать слайдер 4. Еще небольшие доработки. Пожалуйста сразу ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт: http://tula.foxunion.ru/ Нужно исправить косяки согласно ТЗВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо скопировать дизайн сайта и перенести на wordpressВеб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются фрилансеры с опытом разработки сайтов на GoPhotoWeb для создания стильного и красивого сайта. Дизайн сайта и наполнение уже продумано. Очень важна оперативность и наличие постоянной связи с исполнителем. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Написать универсальный скрипт, который для любого домена и зоны (например .рф) покажет дату окончания делегирования. Использовать любой публичный сервис. Посмотрите на сервис https://poiskvps.ru/notepad.php?action=domains Мне нужно что-то подобное + нотификация на емейл о ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо дописать под нужды любой готовый модуль фильтра или написать с нуля.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад