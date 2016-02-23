WP запретить добавление записи незарегистрированным пользователям

Сайт на wordpress, доска объявлений.

Установлена доработка авторегистрации, при заполнении emailа.

Но есть баг, если пользователь не зарегистрировался, то он может добавить объявление.

Об. добавится в базу, а автор не будет отображаться.

Нужно это исправить.