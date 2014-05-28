Создать сайт на GoPhotoWeb

Требуются фрилансеры с опытом разработки сайтов на GoPhotoWeb для создания стильного и красивого сайта. Дизайн сайта и наполнение уже продумано.

Очень важна оперативность и наличие постоянной связи с исполнителем.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам. В прикрепленном файле пример того, что хочу получить в результате. Тематика - интернет магазин натуральной косметики ручной работы.