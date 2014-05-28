Создать сайт на GoPhotoWeb

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Требуются фрилансеры с опытом разработки сайтов на GoPhotoWeb для создания стильного и красивого сайта. Дизайн сайта и наполнение уже продумано. 

Очень важна оперативность и наличие постоянной связи с исполнителем.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам. В прикрепленном файле пример того, что хочу получить в результате. Тематика - интернет магазин натуральной косметики ручной работы. 

9 лет назад
tina_moroshka
Валентина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров