Скрипт проценки и заказа для OpenCart

1. Требуется написать скрипт для автоматической проценки товара с сайта part-kom.ru.

Клиент при поиске товара в нашем модуле пишет номер запчасти, модуль связывается с сайтом part-kom.ru (личный кабинет) находит требуемую деталь, цену, кол-во на складе, срок поставки и отображает эти данные в модуле нашего магазина.

2. После того как нужная деталь найдена, клиент направляет товар в корзину OpenCart.

Нужно, чтобы после поиска и оформления заказа в нашем магазине, добавлялся товар в админке сайта (с номером детали и описанием например part-kom).