Скрипт проценки и заказа для OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

1. Требуется написать скрипт для автоматической проценки товара с сайта part-kom.ru

Клиент при поиске товара в нашем модуле пишет номер запчасти, модуль связывается с сайтом part-kom.ru (личный кабинет) находит требуемую деталь, цену, кол-во на складе, срок поставки и отображает эти данные в модуле нашего магазина.

2. После того как нужная деталь найдена, клиент направляет товар в корзину OpenCart. 

Нужно, чтобы после поиска и оформления заказа в нашем магазине, добавлялся товар в админке сайта (с номером детали и описанием например part-kom).

Opencart
9 лет назад
bodirlan
Виктор 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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