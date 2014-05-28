На сайте существует простая систему управления контентом, использующая базу данных. Админка очень старая и в большинстве современных браузерах работает некорректно: не показывается часть административного меню, нет возможности редактировать html-код и другое. Посему появилось задача — ...
Скрипт проценки и заказа для OpenCart
1. Требуется написать скрипт для автоматической проценки товара с сайта part-kom.ru.
Клиент при поиске товара в нашем модуле пишет номер запчасти, модуль связывается с сайтом part-kom.ru (личный кабинет) находит требуемую деталь, цену, кол-во на складе, срок поставки и отображает эти данные в модуле нашего магазина.
2. После того как нужная деталь найдена, клиент направляет товар в корзину OpenCart.
Нужно, чтобы после поиска и оформления заказа в нашем магазине, добавлялся товар в админке сайта (с номером детали и описанием например part-kom).
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