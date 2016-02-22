Здравствуйте, ищем программиста который сможет написать парсер для магазина на PrestaShop v1.6.1.4 В ТЗ были внесены незначительные изменения, убрали лишнее и добавили пункт с переводом описания товара. ТЗ по ссылке: goo.gl/AQXyXL
Совместная разработка спортивного сайта(ищу наставника)
Что умею html/css, препроцессоры css, c++, php, javascript, cakephp/codeigniter, wordpress,
photoshop. Нормальной работы так и не нашел, пару раз устраивался и уходил.
Хочу разработать сайт спортивной тематики(журнал тренировок, статьи, обучение и т.д) на нем набраться опыта и чтобы вы помогли меня устроить в хорошую фирму, где набирают новичков. Надо, чтобы вы были из Украины, желательно с одессы, но я могу и переехать. Более полно расписал о себе в файле вопрос.txt
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Система должна быть похожа на http://assistant.contentmonster.ru/ с некими различиями, подробнее в ТЗ. Только не весь сервис, а непосредственно страницу группировки ключей. Серверная часть простая: получить json массив данных, и сохранить результаты группировки, ...Закрыт9 лет назад
Надо сделать категории и подкатегории - по примеру http://liquimoly.ru/podbor.html. Также будет необходимо Advanced Search сделать вместо на всю ширину (должен остаться адаптивным). В Advanced Search также необходимо сделать связь с категориями и подкатегориями как Advanced ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Распарсить сообщения в 6 различных соц. сетях: https://vk.com/wall210348519_12784 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=181968482174572&id=100010842649572 https://twitter.com/rebrov0055/status/701324327304695809 http://ok.ru/profile/559171689472/statuses/70830385537024 https://plus.google.com/107337169053772939932/posts/6oKtYFPiuea https://my.mail.ru/mail/maksim.galkin2011/share?shareid=2E1B000050375002 вывести заголовок, текст сообщения, урл картинки, ссылку, анкор ссылки. Имя отправителя, ...Закрыт9 лет назад
Доработать сайт: проанализировать сайт и предложить варианты оптимизации, добавить английский язык, дополнить картинками и текстом (будет предоставлен заказчиком), верстка поправить отображение в мобильной версии, произвести внутреннюю оптимизацию под SEO, индексацию в поисковиках. Сайт: www.wsenergy.eu ...Закрыт9 лет назад
- $2
В базе БД хранится информация о позициях сайта по запросам. `position` = int(11) Позиция может быть целым числом от 1 до 100. Если в топ 100 сайт не вошел, то позиция ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $3
Написать регулярку, которая автоматически удалит дату от номера (ID) если они есть. Дата в формате dd.mm.yy где dd - от 01 до 31 mm - от 01 до 12 ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ в приложении. Сайт http://ehome.md/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен эффект как при скроллинге вниз на этом сайте http://www.jqueryscript.net/demo/Smooth-Full-page-Slider-Plugin-with-Parallax-Effects-Vertical-Slider/# только с отличиями: 1. полностью адекватная рекция на скролл (если человек скролит медленно, кадры должны меняться медленно) ...Закрыт9 лет назад
Нужен специалист по кроссбраузерной верстке со стажем работы. Проект выполнен на WordPress 4,3, требуется обеспечить максимально одинаковое отображение страниц в следующих браузерах:1.Google Chrome2.Mobile Safari; Safari 1-73.Android Browser4.Explorer 5-115.Firefox6.Opera (Blink); Opera Mini; Opera 9-12; Opera Mobile7.Яндекс.Браузер8.UC Browser9.Mozilla 110.Хром ...Закрыт9 лет назад