Совместная разработка спортивного сайта(ищу наставника)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок169 просмотров

Что умею html/css, препроцессоры css, c++, php, javascript, cakephp/codeigniter, wordpress,

photoshop. Нормальной работы так и не нашел, пару раз устраивался и уходил.

Хочу разработать сайт спортивной тематики(журнал тренировок, статьи, обучение и т.д) на нем набраться опыта и чтобы вы помогли меня устроить в хорошую фирму, где набирают новичков. Надо, чтобы вы были из Украины, желательно с одессы, но я могу и переехать. Более полно расписал о себе в файле вопрос.txt

CodeIgniterCSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
9 лет назад
guest_14561472124957
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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