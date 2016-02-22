Совместная разработка спортивного сайта(ищу наставника)

Что умею html/css, препроцессоры css, c++, php, javascript, cakephp/codeigniter, wordpress,

photoshop. Нормальной работы так и не нашел, пару раз устраивался и уходил.

Хочу разработать сайт спортивной тематики(журнал тренировок, статьи, обучение и т.д) на нем набраться опыта и чтобы вы помогли меня устроить в хорошую фирму, где набирают новичков. Надо, чтобы вы были из Украины, желательно с одессы, но я могу и переехать. Более полно расписал о себе в файле вопрос.txt