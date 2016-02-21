Настроить кроссбраузерность сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1144 просмотра

Нужен специалист по кроссбраузерной верстке со стажем работы. Проект выполнен на WordPress 4,3, требуется обеспечить максимально одинаковое отображение страниц в следующих браузерах:1.Google Chrome2.Mobile Safari; Safari 1-73.Android Browser4.Explorer 5-115.Firefox6.Opera (Blink); Opera Mini; Opera 9-12; Opera Mobile7.Яндекс.Браузер8.UC Browser9.Mozilla 110.Хром (Mail.ru)11.Chrome iOS12.Microsoft Edge13.Dolfin14.Nokia Browser15.Chromium16.Iron Chrome17.Нихром (Рамблер)18.Спутник19.Netscape 1-9

AndroidWordPress
9 лет назад
lu4icsveta
Елена 
48 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров