Нужен парсер сайта pleer.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки230 просмотров

Необходимо на выходе получить excel файл со столбцами:

1) Категория (Планшеты, ноутбуки, моноблоки, настольные компьютеры)

2) Подкатегория (Планшетные компьютеры)

3) Название производителя

4) Название товара

5) Артикул товара

6) Наличие

7) Цены

8) Ссылка на товар на сайте

9) Ссылка на картинку товара на сайте

Каталог находится тут http://www.pleer.ru/fullcatalog.html

9 лет назад
alexandr08
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
В общем, могу рекомендовать - сделал в срок, задание было довольно объемным и непростым. Правда, после сдачи проекта у меня возникло несколько вопросов - но исполнитель на связь уже не выходил. Возможно, обиделся что отзыв не был написан сразу :)
Все прошло адекватно.

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад