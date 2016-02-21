Добрый день. Задача исправить работу общедоступного софта StatOnline Софт парсит определенную доменную зону по заданным НСам, и собирает в файл все домены относящиеся к этим параметрам. До недавнего времени софт отлично работал, но ...
Требуется ГаранТ кодер
Требуется гарант кодер с хорошей репутацией для передачи и проверки скрипта и его установки!
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