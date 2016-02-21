Правка софта

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Добрый день. Задача исправить работу общедоступного софта StatOnline 

Софт парсит определенную доменную зону по заданным НСам, и собирает в файл все домены относящиеся к этим параметрам. 

До недавнего времени софт отлично работал, но теперь выбивает ошибку 

prntscr.com/a3hfni 

Откуда происходил парсинг доменов – я не знаю. Есть подозрение, что парсил он из www.whoishistory.ru/ 

Был до этого и платный софт, который так же работал, но дополнительно проверял пункт свободности ip домена, и выносил эти домены отдельным списком. 

Программу прикрепил(вирусов нет). Собственно по названию, можете ее скачать из сети, дабы посмотреть причину поломки софта.

9 лет назад
amaksil
Игорь 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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