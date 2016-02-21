Правка софта

Добрый день. Задача исправить работу общедоступного софта StatOnline

Софт парсит определенную доменную зону по заданным НСам, и собирает в файл все домены относящиеся к этим параметрам.

До недавнего времени софт отлично работал, но теперь выбивает ошибку

prntscr.com/a3hfni

Откуда происходил парсинг доменов – я не знаю. Есть подозрение, что парсил он из www.whoishistory.ru/

Был до этого и платный софт, который так же работал, но дополнительно проверял пункт свободности ip домена, и выносил эти домены отдельным списком.

Программу прикрепил(вирусов нет). Собственно по названию, можете ее скачать из сети, дабы посмотреть причину поломки софта.