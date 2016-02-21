Загулушка на сайт

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Закрыт13 заявок158 просмотров

Нужно сделать загулушку на сайт. Сайта пока нет, только куплен домен. Нужно сделать так, чтобы при вводе адреса сайта люди видели страницу заглушки.

Макет есть. По готовности нужно выложить на сайт, чтобы все работало.

9 лет назад
advoob
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров