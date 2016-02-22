Не загружает картинки на сайт (починить)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок151 просмотр

Есть сайт: http://riga-crimea.ru/

Работает он на такой себе CMS Справа.

После переноса на другой хостинг, заметили что не можем загрузить картинку в номерной фонд.

ПОсле выбора фото и нажатия кнопки загрузить пишет - фото не выбрано.

Нужно оперативно устранить данный баг. Если знаете эту CMS наверное справитесь быстрее.

Предлагайте ваши бюджеты.

Предпочтение людям из Украины.

9 лет назад
brandway
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$10
1 день
Все быстро и оперативно сделал! Спасибо.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад