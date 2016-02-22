Не загружает картинки на сайт (починить)

Есть сайт: http://riga-crimea.ru/

Работает он на такой себе CMS Справа.

После переноса на другой хостинг, заметили что не можем загрузить картинку в номерной фонд.

ПОсле выбора фото и нажатия кнопки загрузить пишет - фото не выбрано.

Нужно оперативно устранить данный баг. Если знаете эту CMS наверное справитесь быстрее.

Предлагайте ваши бюджеты.

Предпочтение людям из Украины.