Требуется установить парсер соц сетей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Требуется сделать на сайте интеграцию с соц сетями. добавить возможность оставлять отзывы или комменты на сайте с аккаунта вконтакте

9 лет назад
Veronichka_free
Вероника 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров