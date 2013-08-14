1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу
Редизайн сайта
Нужен дизайнер для одного проекта. Пока собираю предложения по ценам. Нужно сделать редизайн сайта http://retrobazar.com/Также будет меняться функционал. Новая структура приблизительно такая - объявления (некоторые позиции будут иметь функцию аукциона), журнал (все будет идти одной новостной лентой типа блога http://happymodern.ru/category/intervyu/ или http://itc.ua/), справочник (иерархия такая как сейчас, но нужно продумать дизайн). От вас желательно получить порядок цен, желательно с разбивкой по каждому разделу
Заявки фрилансеров
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