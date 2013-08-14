Cкрипт загрузки в Dropbox

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Здравствуйте,

нужен скрипт загрузки в Dropbox,

Пример –

http://lifehacker.ru/2013/08/14/dbinbox/

Для загрузки файла по кнопке upload.

То есть, любой пользователь может через мой сайт загрузить файл на мой dropbox.

Идеально, если это будет плагин для InstantCMS.

Но для начала можно сделать просто страницу с формой загрузки по кнопке upload. Без админки. Настройки размера загружаемого файла в самом

скрипте.

Главное скрипт соединить с dropbox.

9 лет назад
Nikivik
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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