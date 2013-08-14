Cкрипт загрузки в Dropbox

Здравствуйте,

нужен скрипт загрузки в Dropbox,

Пример –

http://lifehacker.ru/2013/08/14/dbinbox/

Для загрузки файла по кнопке upload.

То есть, любой пользователь может через мой сайт загрузить файл на мой dropbox.

Идеально, если это будет плагин для InstantCMS.

Но для начала можно сделать просто страницу с формой загрузки по кнопке upload. Без админки. Настройки размера загружаемого файла в самом

скрипте.

Главное скрипт соединить с dropbox.