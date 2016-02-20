Нужен скрипт который должен выполнять функции по отслеживанию позиции рекламных объявлений и выставлять ставку клика (понижать и повышать) в зависимости от того на какой позиции в данный момент хотелось бы находится. Тз в файле.
Группировка слов
Есть данные в формате:
запрос-1;http://example.com/aaa/;1;359
запрос-2;http://example.com/bbb/;1;317
запрос-3;http://example.com/ccc/;1;309
запрос-4;http://example.com/aaa/;2;315
запрос-5;http://example.com/ccc/;1;398
запрос-6;http://example.com/bbb/;2;275
запрос-7;http://example.com/bbb/;2;245
запрос-8;http://example.com/bbb/;1;317
запрос-9;http://example.com/aaa/;2;202
нужно получить эти данные в формате как в файле
количество запросов около 5000
Заявки фрилансеров
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