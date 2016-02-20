Авторегистратор для Instagram

Создать для группы https://vk.com/ferrum_body из заготовокпохожее меню https://vk.com/club80774712 Что нужно: 1. сделать, чтобы меню было как кнопки, т.е. чтобы принаведении они как-то реагировали 2. клик по фото и ссылка в нужное место ...