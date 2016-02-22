Создание поискового запроса

Здравствуйте.

Есть сайт авито.ру - стандартно в поиске нельзя выставить параметры в поиске, чтобы выводились объявления "только без фото" - есть вариант или "все объявления" (адрес https://www.avito.ru/moskva/avtomobili ) или "только с фото" (адрес выглядит так https://www.avito.ru/moskva/avtomobili?i=1 ) - т.е. при запросе "только с фото" добавляется "?i=1". Мне необходимо искать в поиске объявления только без фотографий - какие есть варианты?

Можно написать задание проще - вот все объявления в рубрике "автомобили" - https://www.avito.ru/moskva/avtomobili (около 71.600 объявлений), вот все объявления в этой рубрике с обязательным условием "с фото" - https://www.avito.ru/moskva/avtomobili?i=1 (около 69.500) - получается на сайте в рубрике "автомобили" размещено примерно 2.100 объявлений без фотографии - какой запрос (адрес) надо написать чтобы их увидеть? Или с помощью какого-то отдельного скрипта или программы.. Бюджет решения готов обсуждать.. Жду предложений с вариантами что можно сделать и стоимостью за вашу работу..

Ориентируюсь примерно на сумму от 10$ до 100$ в зависимости от варианта решения задачи..