Нужно сделать экспорт товаров в опенкарт 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок117 просмотров

Задача состоить из 2-х пунктов:

1. Перенести товары с существующего сайта с сохранением вложенности - http://puzzletoy.ru/ 

Это чистый самопис....

2. Есть csv файл в котором указанны позиции, остатки, цена и категории.

Надо сделать выгрузку и впоследствии настроить,что бы при загрузке  этого файла могли обновляться цены и остатки товаров.

Пример файла прикреплен.

Жду сроков и стоимости.

Opencart
9 лет назад
Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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