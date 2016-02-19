Есть ряд задач по доработке веб-сервиса - как по интерфейсу так и по серверной части. Серверная часть на java (play2 framework), в интерфейсе используется ember.js.
Сайт об истории населения
Требуется сделать сайт по ТЗ с простым дизайном (схему приложил). Предпочтительно на php. Оплата Webmoney.
Заявки фрилансеров
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