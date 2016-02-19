Сайт об истории населения

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Требуется сделать сайт по ТЗ с простым дизайном (схему приложил). Предпочтительно на php. Оплата Webmoney.

PHP
9 лет назад
nikitos001
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров