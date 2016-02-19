Скрипт пополнение баланса в онлайн игре

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Суть проекта.

Сделать скрипт пополнения баланса с помощью карты и яндекс денег

Жду Ваших предложений!

9 лет назад
Bahramzade
Расул 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров