Доброго дня нужно скопировать сайт и внести небольшие изменения в тексте, а так же настроить поля для обратных звонков.

Ссылку на сайт прилагаю: http://vladimirsvai.ru

Так же нужно вытащить главную картинку с названием компании, что мы могли ее отредактировать в ФШ

А так же загрузить сайт в дальнейшем сайт на хостинг.

С ориентируйте по цене и срокам пожалуйста.