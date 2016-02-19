Скопировать сайт

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Закрыт26 заявок266 просмотров

Доброго дня нужно скопировать сайт и внести небольшие изменения в тексте, а так же настроить поля для обратных звонков.

Ссылку на сайт прилагаю: http://vladimirsvai.ru  

Так же нужно вытащить главную картинку с названием компании, что мы могли ее отредактировать в ФШ

А так же загрузить сайт в дальнейшем сайт на хостинг.

С ориентируйте по цене и срокам пожалуйста.

9 лет назад
swindlercool
Тарабрин 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров