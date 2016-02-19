Программист для написания бота(робота, программы)

Написание программы (бота) для автоматизации ставок на спорт в букмекерских конторах. Есть стратегия ставок, не сложная. При выполнении заданных условий должна выдавать звуковой или еще какой нибудь сигнал и производить ставку в БК, вести отчет о проделанных ставках. Более подробно обсудим с заинтересовавшимися людьми.