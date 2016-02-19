Программист для написания бота(робота, программы)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок121 просмотр

Написание программы (бота) для автоматизации ставок на спорт в букмекерских конторах. Есть стратегия ставок, не сложная. При выполнении заданных условий должна выдавать звуковой или еще какой нибудь сигнал и производить ставку в БК, вести отчет о проделанных ставках. Более подробно обсудим с заинтересовавшимися людьми.

9 лет назад
Salvatore86
Алмаз 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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