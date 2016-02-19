Написать регистратор аккаунтов для сайта. (API отсутствует)

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Закрыт4 заявки91 просмотр

Требуется написать регистратор аккаунтов для сайта , не важно в какой форме путь то Веб-Приложение или программа.

Функции:

 - Регистратор аккаунтов на выбранные Email адреса (Вставка в форме Mail:Pass)

 - Подтверждение кода из письма , для дальнейших действий с аккаунтами

 - авто-заполнение нужных форм для регистрации

 - После того , как аккаунты будут готовы , должен выводится их список или в папке с программой (TXT) , после чего эти аккаунты можно вставить в программу / веб приложение , и выполнить действия (Понижение/Повышение репутации на форуме) указывать ссылку на профиль , где будет понижаться/повышаться репутация.

Форум: Cheat-master.ru

От вас сроки и цена :)

9 лет назад
fufik1337
Миша 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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