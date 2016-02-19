Сделать агрегатор вакансий под ключ аналог mnogo-raboty (доменные зоны by, ru)

Нужен сайт агрегатор вакансий который будет тянуть вакансии с других job сайтов(парсинг: api, rss, xml) с фасетным поиском, умный параметрический поиск результаты которого будут выводится на сайте в удобном для пользователя виде, при нажатии на вакансию пользователь перенаправляется на источник вакансии. Доноры около 5-8 сайтов. Фильтры: по городам, компаниям, по зарплате, по запросам, по типам, по дате размещения. По сайту: ЧПУ, микроразметка, крошки, теги.Может кто уже реализовывал подобное? можно рассмотреть покупку готового варианта с доработками, предлагайте, скидывайте ссылки.

Подробнее при сотрудничестве.