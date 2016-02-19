на этой странице http://c-surfing.club/hostel сделать поиск по городам . Такой поиск реализован здесь http://c-surfing.club/kuser-2 (используется Address Autocomplete).
Сделать агрегатор вакансий
Сделать агрегатор вакансий под ключ аналог mnogo-raboty (доменные зоны by, ru)
Нужен сайт агрегатор вакансий который будет тянуть вакансии с других job сайтов(парсинг: api, rss, xml) с фасетным поиском, умный параметрический поиск результаты которого будут выводится на сайте в удобном для пользователя виде, при нажатии на вакансию пользователь перенаправляется на источник вакансии. Доноры около 5-8 сайтов. Фильтры: по городам, компаниям, по зарплате, по запросам, по типам, по дате размещения. По сайту: ЧПУ, микроразметка, крошки, теги.Может кто уже реализовывал подобное? можно рассмотреть покупку готового варианта с доработками, предлагайте, скидывайте ссылки.
Подробнее при сотрудничестве.
Заявки фрилансеров
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