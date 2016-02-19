Здравствуйте! Перерыл рунет - один шлак или муть 2006 года, не рабочая. Нужен человек, который напишет или найдет и установит рабочий скриптик вывода баннера размером 600x400 пикселей (jpg или ...
Простой скрипт записи на обслуживание (Автосервис, 5 шагов)
Нужен свой скрипт записи на обслуживание для автосервиса. Например, как здесь fitauto.ru/online/
5 шагов – Выбор типа кузова – Выбор услуги – Выбор станции – Выбор даты и времени – Личные данные.
1 шаг оставляем как есть
2 шаг - Оставляем базово 9 услуг. При нажатии на услугу выбирается эта услуга т.е. без выпадающего списка.
Блок ВЫ ВЫБРАЛИ УСЛУГУ с ценой не нужен, промокод не нужен.
3 шаг - Город и Станция. 2 станции делаем
4 шаг - Дата и время оставляем всё также.
5 шаг - Всё то же самое, только без подтверждения на мобильный номер и без выбора модели авто.
В конце вся собранная информация отправляется на емейл.
Написать на PHP, скрипт потом будет интегрирован на страницы Вордпресса.
Заявки фрилансеров
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