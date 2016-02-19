Простой скрипт записи на обслуживание (Автосервис, 5 шагов)

Нужен свой скрипт записи на обслуживание для автосервиса. Например, как здесь fitauto.ru/online/

5 шагов – Выбор типа кузова – Выбор услуги – Выбор станции – Выбор даты и времени – Личные данные.

1 шаг оставляем как есть

2 шаг - Оставляем базово 9 услуг. При нажатии на услугу выбирается эта услуга т.е. без выпадающего списка.

Блок ВЫ ВЫБРАЛИ УСЛУГУ с ценой не нужен, промокод не нужен.

3 шаг - Город и Станция. 2 станции делаем

4 шаг - Дата и время оставляем всё также.

5 шаг - Всё то же самое, только без подтверждения на мобильный номер и без выбора модели авто.

В конце вся собранная информация отправляется на емейл.

Написать на PHP, скрипт потом будет интегрирован на страницы Вордпресса.