После переустановки сервера потерян конфиг поиска sphinx- нужно восстановить.
Установка rich баннера на сайт
Здравствуйте!
Перерыл рунет - один шлак или муть 2006 года, не рабочая.
Нужен человек, который напишет или найдет и установит рабочий скриптик вывода баннера размером 600x400 пикселей (jpg или gif), в центре экрана каждому посетителю... с возможностью закрыть его, нажав на крестик.
Показывать 1 IP не чаще 1 раза в nn дней (число дней указывается где-то)
Сам баннер рисовать не надо, нужна просто технология и ее установка. Установить, в принципе и сам смогу, если там будет все просто.
Если добавление показов по айпи существенно удорожает заказ - можно обойтись и без него. Указывайте цену за работу в рублях за скрипт с технологией блокировки показов по IP и без этой фишки.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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