Установка rich баннера на сайт

Здравствуйте!

Перерыл рунет - один шлак или муть 2006 года, не рабочая.

Нужен человек, который напишет или найдет и установит рабочий скриптик вывода баннера размером 600x400 пикселей (jpg или gif), в центре экрана каждому посетителю... с возможностью закрыть его, нажав на крестик.

Показывать 1 IP не чаще 1 раза в nn дней (число дней указывается где-то)

Сам баннер рисовать не надо, нужна просто технология и ее установка. Установить, в принципе и сам смогу, если там будет все просто.

Если добавление показов по айпи существенно удорожает заказ - можно обойтись и без него. Указывайте цену за работу в рублях за скрипт с технологией блокировки показов по IP и без этой фишки.

С уважением.