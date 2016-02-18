Защитить сайты от шеллов

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Закрыт4 заявки122 просмотра

появилась проблема с вирусами на хостинге:

хостер пишет:

обнаружены скрипты

php.cmdshell.unclassed.359  :  /home/*********/renderlabel.php  

php.cmdshell.unclassed.359  :  /home/*************/db-config.php 

php.mailer.Mzh.509          :  /home/******************/index.php

и т.д.

Необходимо:

1) убрать все вирусные скрипты

2) исключить возможность появления данной проблемы в дальнейшем

3) сообщить, что было сделано для решения проблемы

9 лет назад
isbvlad
Стас 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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