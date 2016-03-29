Доработка сайта на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка191 просмотр

Здравствуйте! Сайт: http://dosugovo.su/

Нужно протестировать и доработать сайт согласно приложениям. Работы на 6-8 часов. 

9 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bitrixonline
Летов Игорь 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$100
1 день
+
Отличный заказчик, моментальная оплата, постоянный онлайн, спасибо за предоставленную работу! Удачи. Извините, если что не так.

Заявки фрилансеров

bitrixonline
Летов Игорь 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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