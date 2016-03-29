Нужно внести небольшие изменения на сайт Настроить категории, которые работают некорректно (не публикуется в них материал новый) Настроить вид поиска и главную страницу Более детально в ТЗ
Доработка сайта на 1С Битрикс
Здравствуйте! Сайт: http://dosugovo.su/
Нужно протестировать и доработать сайт согласно приложениям. Работы на 6-8 часов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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