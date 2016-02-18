Фильтр и видео

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

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Видео в карточке товара.  

опенкарт 2.

Первая задача БС или Webmoney Escrow или поэтапная оплата. При успешном сотрудничестве возможны еще задачи. 

Актуально пока не закрою проект

Opencart
9 лет назад
Aleandroagil
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров