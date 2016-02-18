Нужно исправить работу корзины + верстка.

Есть сайт http://oldprice.bonfor.me/ (самопис)

заходим в любойой проект, например в "бон апетит"

выбираем кнопкой "все платформы"

кликаем "положить в корзину"

ни на главной в корзине, ни в самой корзине не считается ничего

Исправить работу корзины.

Есть также правки по верстке.

Т.З. https://docs.google.com/document/d/19uvE9PPiBeCVXYsMmHxJAxDwk1kEbuccUWM-VQHXN_Y/edit?usp=sharing