Нужно очень оперативно заменить кнопку на странице. На этой странице http://fastmillion.co/ Должны быть кнопки такие же как здесь: http://fastmillion.co/sigmapro/
Нужно исправить работу корзины + верстка.
Есть сайт http://oldprice.bonfor.me/ (самопис)
заходим в любойой проект, например в "бон апетит"
выбираем кнопкой "все платформы"
кликаем "положить в корзину"
ни на главной в корзине, ни в самой корзине не считается ничего
Исправить работу корзины.
Есть также правки по верстке.
Т.З. https://docs.google.com/document/d/19uvE9PPiBeCVXYsMmHxJAxDwk1kEbuccUWM-VQHXN_Y/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $300
Нужно доработать сайт на движке Drupal 7, необходимо знать fields / views / etity / block / themes + API самого drupal. Все подробности расскажу по скайпу и покажу на работающем сайте.Завершен9 лет назад
Есть 2 сайта на вордпрессе: mlp.vsemesta.net и test2.vsemesta.net Первый – это русская версия, второй – английская. Тексты там переведены с помощью плагина qTranslate-X. Нужно сделать следующее: при клике ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо подключить CRM Tallanto на сайт WordPress. Подробная инструкция есть. Детали отправлю исполнителю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть небольшой интернет магазин построенный на Laravel. Нужно разработать: 1) страницу где админ сайта сможет выбирать нужные позиции 2) страницу где для этих позиций будет генерироваться уникальная ссылка 3) ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать сайт-визитку на CMS WordPress по уже прорисованому макету. Особенностью данного проекта является его синхронизация с landing page.Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Настройка калькулятор и его доработка, Небольшие правки верстки, и другие правки ИМ возникающие в процессе работы.Завершен9 лет назад
- $15
Нужно подправить код (php) серверной части (математики/логики) игрового автомата. Ищу фрилансера для периодического сотрудничества.Закрытнет даты