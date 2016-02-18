Заменить ссылку на второй язык (Wordpress)

Есть 2 сайта на вордпрессе: mlp.vsemesta.net и test2.vsemesta.net

Первый – это русская версия, второй – английская.

Тексты там переведены с помощью плагина qTranslate-X.

Нужно сделать следующее: при клике на флажок (выбор языка) должен загружаться другой сайт сразу с английским языком и наоборот, причем открываться на той же странице, на которой находился человек, который решил посмотреть другую языковую версию.

Ориентируюсь на 5 WMZ, можете написать и свою цену.

Оплата по факту Вебмани.