Заменить ссылку на второй язык (Wordpress)

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Есть 2 сайта на вордпрессе: mlp.vsemesta.net и test2.vsemesta.net

Первый – это русская версия, второй – английская.

Тексты там переведены с помощью плагина qTranslate-X.

Нужно сделать следующее: при клике на флажок (выбор языка) должен загружаться другой сайт сразу с английским языком и наоборот, причем открываться на той же странице, на которой  находился человек, который решил посмотреть другую языковую версию.

Ориентируюсь на 5 WMZ, можете написать и свою цену.

Оплата по факту Вебмани. 

WordPress
9 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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