Нужно доработать сайт на движке Drupal 7, необходимо знать fields / views / etity / block / themes + API самого drupal. Все подробности расскажу по скайпу и покажу на работающем сайте.
Заменить ссылку на второй язык (Wordpress)
Есть 2 сайта на вордпрессе: mlp.vsemesta.net и test2.vsemesta.net
Первый – это русская версия, второй – английская.
Тексты там переведены с помощью плагина qTranslate-X.
Нужно сделать следующее: при клике на флажок (выбор языка) должен загружаться другой сайт сразу с английским языком и наоборот, причем открываться на той же странице, на которой находился человек, который решил посмотреть другую языковую версию.
Ориентируюсь на 5 WMZ, можете написать и свою цену.
Оплата по факту Вебмани.
Заявки фрилансеров
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