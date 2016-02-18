Новый функционал для сайта на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок166 просмотров

Есть небольшой интернет магазин построенный на Laravel. 

Нужно разработать: 

1) страницу где админ сайта сможет выбирать нужные позиции 

2) страницу где для этих позиций будет генерироваться уникальная ссылка 

3) по этой ссылке пользователь увидит только выбранные позиции 

подробные детали пришлю выбранным кандидатам. 

В ответе укажите какой опыт с Laravel имеете. 

спасибо!

Laravel
9 лет назад
xtro
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров