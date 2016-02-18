Здравствуйте, требуется выкачать сайт/cтраницу, предупреждающую пользователей о опасности посещения сайта. Стандартными методами не выходит, цены и сроки пожалуйста указывайте сами. http://malware.testing.google.test/testing/malware/ - на сайте нет вирусов, это тестовая страница Гугла Нужно ...
Новый функционал для сайта на Laravel
Есть небольшой интернет магазин построенный на Laravel.
Нужно разработать:
1) страницу где админ сайта сможет выбирать нужные позиции
2) страницу где для этих позиций будет генерироваться уникальная ссылка
3) по этой ссылке пользователь увидит только выбранные позиции
подробные детали пришлю выбранным кандидатам.
В ответе укажите какой опыт с Laravel имеете.
спасибо!
Заявки фрилансеров
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