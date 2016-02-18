Доработка каталога товаров на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Необходимо доработать каталог товаров под управлением Wordpress

Добавить возможность сортировки по цене  

Добавить возможность сортировки по артикулам

Убрать постраничку, все товары выводить на одной странице

Форму заказа переделать на Google Form

WordPress
9 лет назад
Bling
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров