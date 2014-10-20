Bling

Владислав Bling

 
35 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
andrewm
Андрей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на Image CMS, исправление ошибок, написание модулей
100% правильный заказчик и просто хорошой человек. 100% рекомендаций.
Благодарю Андрея за отлично проделанную работу. С заданием справился на 100%. В работе Андрей показал себя как ответственный, внимательный и опытный разработчик. В процессе разработки все замечания от заказчика были учтены и исправлены в короткий срок. Связь с Андреем без преувеличения 24\7, так-как даже после полуночи решались многие вопросы по проекту. Рекомендую Андрея как опытного программиста, хорошо разбирающегося в чужом коде и готовым, буквально на лету, взяться даже за самый сложный проект.
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