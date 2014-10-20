Благодарю Андрея за отлично проделанную работу. С заданием справился на 100%. В работе Андрей показал себя как ответственный, внимательный и опытный разработчик. В процессе разработки все замечания от заказчика были учтены и исправлены в короткий срок. Связь с Андреем без преувеличения 24\7, так-как даже после полуночи решались многие вопросы по проекту. Рекомендую Андрея как опытного программиста, хорошо разбирающегося в чужом коде и готовым, буквально на лету, взяться даже за самый сложный проект.