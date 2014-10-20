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Необходимо исправить ошибки на сайте под управлением Image CMS. Ошибки связаны с некорректным переключением с английского языка на русский. А также ошибки в СSS. Подключить модуль User Support и изменить форму приема и подачи заявок. Разработать личный ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать кабинет клиента для существующего сайта. В кабинете клиент должен видеть: - Историю заказов - Иметь возможность создавать заявки администрации. (Присваивание номеров заявок) - Заявки в администрациию должны работать с обратной связью. (Переписка по заявке) - На ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад