Разработка кабинета клиента на Image CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо разработать кабинет клиента для существующего сайта.

В кабинете клиент должен видеть:

- Историю заказов

- Иметь возможность создавать заявки администрации. (Присваивание номеров заявок)

- Заявки в администрациию должны работать с обратной связью. (Переписка по заявке)

- На стороне администратора кабинет обработки заказов и заявок.

Дополнительные требования:

Регистрация на сайте через соцсети: FB, VK, OK

Бюджет обсуждается индивидуально.

11 лет назад
Bling
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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