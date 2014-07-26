Необходимо сделать страничку Наложение изображений на изображение Примеры: https://github.com/Ipatov/jqury_ui_and_php_gd
Разработка кабинета клиента на Image CMS
Необходимо разработать кабинет клиента для существующего сайта.
В кабинете клиент должен видеть:
- Историю заказов
- Иметь возможность создавать заявки администрации. (Присваивание номеров заявок)
- Заявки в администрациию должны работать с обратной связью. (Переписка по заявке)
- На стороне администратора кабинет обработки заказов и заявок.
Дополнительные требования:
Регистрация на сайте через соцсети: FB, VK, OK
Бюджет обсуждается индивидуально.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Настроить постинг фото Вконтакте плагином Next scripts в Вордпрессе. не постит фото. или с шаблоном конфликт или вконтакте не пропускает фото. только ссылку постит с миниатюрой.Закрыт11 лет назад
- $250
bubu.vipbas.ru Сайт квартиры посуточно. нужна помощь в редактировании шаблона. в разделе портфолио создать галерею изображений.Завершен11 лет назад
- $50
Есть сайт на opencart 1) В карточке товара не отображается полный путь "хлебных крошек" и "дерева категорий (в меню)", нужно исправить 2) Хочется инфографику(иконку) в категориях (в меню), чтобы фото бралось которое ...Закрыт11 лет назад
Необходима доработка готовой системы на fw kohana Оцените сразу свои силы. Проект средней сложности - необходимо будет разобраться в нем и внести изменения в существующий функционал. Нужен специалист плотно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток, нужно скриптом привязать товары друг к другу как на сайте доноре. Товары все заведены, движок Битрикс. С уважением Дмитрий.Завершен11 лет назад
Добрый день. Требуется разработать онлайн конструктор документов. Пользователь попадая в конструктор, отвечая на вопросы "конструирует" свой документ. Пример такого конструктора: http://www.klerk.ru/tools/accounting_policy/#tax2014 (нажмите на любой прямоугольник) Так-же должна быть админка, где этот ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт-каталог на Jomla 3 ( - Zoo Free 3.1 - Gallery) Нужно установить модуль увеличительного стекла. Пример: http://www.curver.com/cur/products/flexi-chef/11953. Если есть вопросы - пишите. Интиресует стоимость работы и сроки.Завершен11 лет назад
Необходимо чтобы при переходе по ссылке открывалась не страница, а другая рубрикаВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо оптимизировать загрузку сайта www.instech.kiev.ua Особенно уделить внимание кешированию скриптов/картинок/стилей.Закрыт11 лет назад