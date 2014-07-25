Онлайн конструктор документов

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Закрыт3 заявки235 просмотров

Добрый день.

Требуется разработать онлайн конструктор документов.

Пользователь попадая в конструктор, отвечая на вопросы "конструирует" свой документ.

Пример такого конструктора: http://www.klerk.ru/tools/accounting_policy/#tax2014 (нажмите на любой прямоугольник)

Так-же должна быть админка, где этот документ "заводится".

Вывод на печать и экспорт в Word готового документа.

В заявке укажите пожалуйста:

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Сроки

11 лет назад
N_IKS
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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