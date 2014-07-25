Доработки по сайту и прикрепление мультимедиа

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка93 просмотра

Необходимо сделать доработки по техническому задание и прикрутить на сайт проигрыватель с музыкой

11 лет назад
jorgiyng
Игорь 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$200
7 дней
Как обычно все хорошо и быстро сделано , продолжаем работать
Очередное безупречное сотрудничество с Игорем, продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад