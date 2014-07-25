Здравствуйте. Ищу программиста, отлично знакомого с Битриксом (опыт нескольких магазинов, знание API). Заработная плата - 10$ в час. Только бэкэнд и только Битрикс, никакой верстки не будет. Работа попроектно. Есть возможность устроиться в ...
Доработки по сайту и прикрепление мультимедиа
Необходимо сделать доработки по техническому задание и прикрутить на сайт проигрыватель с музыкой
Выбранный исполнитель
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