Здравствуйте. Ищу программиста, отлично знакомого с Битриксом (опыт нескольких магазинов, знание API). Заработная плата - 10$ в час. Только бэкэнд и только Битрикс, никакой верстки не будет. Работа попроектно. Есть возможность устроиться в ...
2 скрипта на базе API сервиса (PHP)
Доки по API: disqus.com/api/docs/
Необходимо написать 2 скрипта на PHP:
1. Получение через API базы комментариев, с последующим сохранением базы в свою Mysql базу и выводом комментарием на страницах, где они были сделаны.
2. Виджет последних комментариев, с такими настройками: количество последних комментариев, возможностью менять дизайн вывода комментариев (возможно реализовать вывод через шаблон и макросы {title},{comment-link} и т.п.)
Все выводы результатов нужно кешировать, дабы снизить нагрузку на хостинг.
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