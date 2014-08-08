2 скрипта на базе API сервиса (PHP)

Доки по API: disqus.com/api/docs/

Необходимо написать 2 скрипта на PHP:

1. Получение через API базы комментариев, с последующим сохранением базы в свою Mysql базу и выводом комментарием на страницах, где они были сделаны.

2. Виджет последних комментариев, с такими настройками: количество последних комментариев, возможностью менять дизайн вывода комментариев (возможно реализовать вывод через шаблон и макросы {title},{comment-link} и т.п.)

Все выводы результатов нужно кешировать, дабы снизить нагрузку на хостинг.