Установка скрипта на сайт с CMS Prestashop 1.6

Требуется помощь в установке и настройке двух небольших скриптов Callme и Buyme на сайт с CMS движоком Prestashop 1.6 (Функционал - 1.Заказ обратного звонка и 2.Быстрая форма заказа)

Инфа по установке и настройке есть на оф. сайте - http://dedushka.org/kod/5625.html