Установка кода Sape (установка кода ссылок)

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Завершен2 заявки203 просмотра

Необходимо установить код Sape вызова КОНТЕКСТНЫХ ссылок на сайт на Wordpress

(обычные ссылки уже выводятся отдельным специальным кодом, выводящим все ссылочные биржи)

Возможный алгоритм решения (могут быть и иные):

1.Сделать вывод КОНТЕКСТНЫХ ссылок отдельным кодом

2.Править текущий код вывода ссылок

После установки кода сообщить способ решения.

Возможна предоплата.

WordPress
11 лет назад
prince5
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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