ПО для Bitrix

Добрый день.

Интересует модуль или ПО которое можно будет потом встроить в 1с: Битрикс (Малый бизнес и выше).

Суть работы модуля — нужна такая же форма форма презентации каталога, который изначально является PDF файлом, как на сайте https://partseurope.eu/cms/catalogs/fatbook/2014/?...

1. каталог должен открываться в отдельном окне(каталоги большие от 500мб так что грузить каталог надо постранично или как угодно но скорость важна)

2. должна быть возможность наложить свою цветовую гамму(желательно)

3. сделать оглавление, как это сделано на сайте примере

4. должен быть организован поиск по каталогу

5. должна быть возможность при наведении/нажатии на артикул высвечивается цена, а при нажатии открывается карточка товара с возможностью заказа - варианты работы можно обсудить (список всех соответствующих данному каталогу артикулов нужно будет брать из основного каталога сайта — соответствие артикул-каталог будет)

6. приблизить/удалить(лупа)

отвечу на любые возникающие вопросы.

по цене и срокам жду предложений.

спасибо.