Проект тур агенства, Программирование (обсуждение)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Ищется программист для реализации сайта Тур-агенства

планируемый функционал (на основе API операторов и агрегаторов (tez-tour ets))

- Поиск и бронирование туров

- Заказ авиабилетов

- подключение систем онлайн оплаты

- Индивидуальные предолжения

- раздел новостей, акций

- раздел баннерной сети по сайту для рекламы горящих предложений

- контакты

по CMS (основное):

- возможность обработки иконтроля заказов

по требованиям,

- необходимо подключить к будущим шаблонам сайт и настроить его

- необходимо соблюсти по возможности чистоту исходного кода шаблонов

- учесть вставку "своих" SEO-текстов в страницы сайта которые формируются на основе БД глобальных тур операторов которые мы берем по API

сайт в пример: http://www.kompastravel.ru

интересует возможные варианты реализации, в предложени жду:

- варианты CMS (wordpress, joomla, datalife, - не предлагать)

- возможные сроки

- возможная стоимость (если сочтете нужным укажите обьем работ)

- кейсы и наработки если есть

- возможное описание ньюансов либо сложностей по разработке подобного

будет рассматриваться вариант сотрудничества уже имеющих опыт в данной обаласти

JoomlaWordPress
11 лет назад
visdom
Вадим 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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