Собственно, нужен php программист в стартап в команду. (удалённо) Требования: - Наличие свободного времени - Знание php, mysql, js, jq, ajax - Неумение писать плохой код - Желание ...
Проект тур агенства, Программирование (обсуждение)
Ищется программист для реализации сайта Тур-агенства
планируемый функционал (на основе API операторов и агрегаторов (tez-tour ets))
- Поиск и бронирование туров
- Заказ авиабилетов
- подключение систем онлайн оплаты
- Индивидуальные предолжения
- раздел новостей, акций
- раздел баннерной сети по сайту для рекламы горящих предложений
- контакты
по CMS (основное):
- возможность обработки иконтроля заказов
по требованиям,
- необходимо подключить к будущим шаблонам сайт и настроить его
- необходимо соблюсти по возможности чистоту исходного кода шаблонов
- учесть вставку "своих" SEO-текстов в страницы сайта которые формируются на основе БД глобальных тур операторов которые мы берем по API
сайт в пример: http://www.kompastravel.ru
интересует возможные варианты реализации, в предложени жду:
- варианты CMS (wordpress, joomla, datalife, - не предлагать)
- возможные сроки
- возможная стоимость (если сочтете нужным укажите обьем работ)
- кейсы и наработки если есть
- возможное описание ньюансов либо сложностей по разработке подобного
будет рассматриваться вариант сотрудничества уже имеющих опыт в данной обаласти
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