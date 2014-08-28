Нужен php программист в стартап. (удалённо)

Собственно, нужен php программист в стартап в команду. (удалённо)

Требования:

- Наличие свободного времени

- Знание php, mysql, js, jq, ajax

- Неумение писать плохой код

- Желание работать (самое важное)

Проект не коммерческий на первом этапе (финансово команда поддерживается), через 1–3 месяца будут запущены первые рекламные инструменты. Все подробности в ЛС.

Не стоит отправлять заявки «лишь бы было». Если Вы готовы рискнуть, добро пожаловать.